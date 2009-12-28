ноябрь 2009
декабрь 2009
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 20 тур
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
22:45
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 24 тур
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
20:20
Матч завершен