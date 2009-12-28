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    Расписание матчей 28-12-2009

    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-лига (2009/2010), 20 тур
    28 декабря, понедельник
    15:45
    Тоттенхэм
    2:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Челси
    2:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Эвертон
    2:0
    Бернли
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Сток Сити
    0:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Блэкберн
    2:2
    Сандерленд
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    22:45
    Вулверхэмптон
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 24 тур
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Барнсли
    2:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Бристоль Сити
    2:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Ипсвич Таун
    3:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Ноттингем Форест
    2:0
    Ковентри
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Питерборо Юнайтед
    4:4
    Кардифф
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Плимут Аргайл
    4:1
    Рединг
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Сканторп Юнайтед
    1:3
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Шеффилд Юнайтед
    1:0
    Престон
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Суонси
    0:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    20:20
    Ньюкасл
    0:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
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