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Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 28 декабря 2009
Сток Сити
28.12.2009, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
50'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
Желтая карточка
К. Джером
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
М. Сидибе
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
К. Фахи
️️️️
С. Ларссон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
С. Карр
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
16'
Желтая карточка
Л. Бойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
25
Файе
17
Шоукросс
6
Хут
11
Лоуренс
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Шанли
44
Битти
4-3-3
1
Харт
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
15
Бенитес
24
МакФадден
35
Джером
44
Битти
19
Фуллер
19
Фуллер
44
Битти
11
Лоуренс
11
Сидибе
11
Сидибе
11
Лоуренс
7
Ларссон
18
Фахи
18
Фахи
7
Ларссон
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
17
Амди Файе
ЦП
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
26
Ли Карсли
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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