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Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ковентри
Ноттингем Форест - Ковентри: обзор матча 28 декабря 2009
Ноттингем Форест
28.12.2009, понедельник, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
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Статистика матча Ноттингем Форест - Ковентри
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0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
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0 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
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Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ковентри
0 : 0
12.10.2026
Ньюкасл
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