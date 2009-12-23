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    Расписание матчей 23-12-2009

    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2009/2010), 19 тур
    23 декабря, среда
    21:00
    Ницца
    2:2
    Булонь
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    ПСЖ
    4:0
    Гренобль
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Сошо
    2:0
    Ренн
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Нанси
    0:4
    Лилль
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Марсель
    0:2
    Осер
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Лион
    1:2
    Монпелье
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Лорьян
    3:2
    Валансьен
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    21:00
    Ле Ман
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    23 декабря, среда
    23:00
    Тулуза
    1:2
    Бордо
    Матч завершен
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