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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Булонь
Ницца - Булонь: обзор матча 23 декабря 2009
Ницца
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Булонь
67'
М. Поте
86'
М. Поте
59'
Д. Перринелль
73'
Ж. Блаяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Булонь
Замена
Й. Рамаре
️️️️
О. Каруру
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
Ф. Да Роша
ГОЛ! 2:2!
М. Поте
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Ф. Робер
️️️️
Ж. Блаяк
ГОЛ! 1:2!
Ж. Блаяк
ГОЛ! 1:1!
М. Поте
Замена
М. Поте
️️️️
Ж. Сабле
ГОЛ! 0:1!
Д. Перринелль
Желтая карточка
А. Мунье
Замена
А. Кантарей
️️️️
И. Гаке
Желтая карточка
Ж. Сид
15'
Желтая карточка
Д. Перринелль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
3-5-1-1
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
0
Сид
40
Мунье
8
Эльебюик
18
Диаките
14
Фаэ
27
Сабле
18
Бен-Саада
14
Реми
3-2-4-1
30
Беденик
5
Перринелль
3
Лашор
25
Марк
12
Борн
22
Дембеле
22
Кювилье
28
Ндиайе
15
Каруру
9
Да Роша
13
Блаяк
12
Гаке
3
Кантарей
3
Кантарей
12
Гаке
18
Бен-Саада
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
18
Бен-Саада
27
Сабле
39
Поте
39
Поте
27
Сабле
13
Блаяк
4
Робер
4
Робер
13
Блаяк
9
Да Роша
11
Дюкатель
11
Дюкатель
9
Да Роша
15
Каруру
8
Рамаре
8
Рамаре
15
Каруру
Остались в запасе
Ницца
Булонь
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Остались в запасе
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Ницца - Булонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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