Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»

Несмотря на то, что «Лестер» не сумел оформить чемпионство в матче с «Манчестер Юнайтед», полузащитник «лис» Н'Голо Канте не остался без вознаграждения. Французский клуб «Булонь», выступающий в третьей французской лиге, назовет одну из трибун «Стад де ла Либерасьон» в честь французского игрока.

Канте является воспитанником «Булони» и выступал за нее с 2010 по 2013 год. За «Лестер» футболист провел 35 матчей и отметился одним голом.

Интересно отметить, что другим воспитанником клуба является футболист «Баварии» Франк Рибери, в честь которого также названа одна из трибун.