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октябрь 2009
ноябрь 2009
Франция. Лига 1 (2009/2010), 10 тур
Марсель
1 : 0
ПСЖ
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 29 тур
Томь (мол)
3 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
0 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
0 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
3 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Раменское
4 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
4 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
5 : 0
Химки (мол)
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 17 тур
Суонси
1 : 0
Дерби Каунти
Матч завершен