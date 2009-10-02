Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2009
октябрь 2009
Германия. Бундеслига (2009/2010), 8 тур
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 34 тур
2 : 0
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 24 тур
Томь (мол)
0 : 3
Раменское
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Химки (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 4
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 8 тур
Трабзонспор
0 : 0
Газиантепспор
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 9 тур
Витесс
2 : 0
Спарта
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 7 тур
Академика
2 : 4
Маритиму
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 10 тур
2 : 1
Пршибрам
Матч завершен