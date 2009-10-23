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Расписание матчей 23-10-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
сентябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
ноябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Германия. Бундеслига (2009/2010), 10 тур Таблица
23 октября, 22:30
Байер
1 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 38 тур Таблица
23 октября, 18:00
Спартак К
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 31 тур Таблица
23 октября, 13:00
Химик
3 : 1
Оренбург
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 26 тур Таблица
23 октября, 12:00
Химки (мол)
1 : 5
Спартак М (мол)
Матч завершен
23 октября, 14:00
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
23 октября, 14:00
Локомотив (мол)
1 : 2
Раменское
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 14 тур Таблица
23 октября, 22:45
Уотфорд
4 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 10 тур Таблица
23 октября, 21:00
Трабзонспор
2 : 1
Кайсериспор
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 12 тур Таблица
23 октября, 22:30
Локерен
0 : 2
Генк
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 11 тур Таблица
23 октября, 22:45
Утрехт
2 : 1
Рода
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 8 тур Таблица
23 октября, 23:15
Белененсеш
0 : 0
Ольяненси
Матч завершен
Россия
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