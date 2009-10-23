Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2009
октябрь 2009
Германия. Бундеслига (2009/2010), 10 тур
Байер
1 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 38 тур
Спартак К
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 31 тур
Химик
3 : 1
Оренбург
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 26 тур
Химки (мол)
1 : 5
Спартак М (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
1 : 2
Раменское
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 14 тур
Уотфорд
4 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 10 тур
Трабзонспор
2 : 1
Кайсериспор
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 12 тур
Локерен
0 : 2
Генк
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 11 тур
Утрехт
2 : 1
Рода
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 8 тур
Белененсеш
0 : 0
Ольяненси
Матч завершен