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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Раменское
Локомотив (мол) - Раменское: обзор матча 23 октября 2009
Локомотив (мол)
23.10.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 2
Завершен
Раменское
21'
Т. Бурлак
18'
А. Сапета
82'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Раменское
Желтая карточка
А. Чочиев
+3
Желтая карточка
Н. Самохин
ГОЛ! 1:2!
Д. Зинович
Желтая карточка
Т. Бурлак
Желтая карточка
М. Миланович
Замена
И. Миронов
️️️️
П. Деобальд
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Г. Нуров
Замена
В. Дьяков
️️️️
А. Панковец
Замена
А. Анисимов
️️️️
И. Темников
Желтая карточка
Ф. Васиев
Замена
П. Деобальд
️️️️
Д. Войнов
Желтая карточка
И. Темников
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Ковель
Замена
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Соболев
️️️️
С. Окоронкво
Желтая карточка
М. Кузяев
Замена
М. Шарифи
️️️️
К. Павлов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Колодко
Замена
М. Плопа
️️️️
Е. Мальков
ГОЛ! 1:1!
Т. Бурлак
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
17
Элдин Якупович
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
17
Александр Панковец
ЦП
14
Никита Самохин
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Раменское
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
3-5-2
17
Якупович
11
Павлов
5
Миланович
90
Бурлак
14
Самохин
0
Муджири
4
Фомин
21
Войнов
17
Панковец
11
Чочиев
94
Нуров
3-2-4-1
24
Чилюшкин
11
Ковель
13
Кузяев
3
Мальков
27
Молодцов
11
Темников
53
Колодко
41
Сапета
8
Махмудов
38
Зинович
8
Окоронкво
Деобальд
27
Миронов
27
Миронов
Деобальд
17
Панковец
0
Дьяков
0
Дьяков
17
Панковец
11
Павлов
33
Шарифи
33
Шарифи
11
Павлов
21
Войнов
57
Деобальд
57
Деобальд
21
Войнов
94
Нуров
33
Гаракоев
33
Гаракоев
94
Нуров
11
Темников
21
Анисимов
21
Анисимов
11
Темников
11
Ковель
0
Юрченко
0
Юрченко
11
Ковель
41
Сапета
26
Васиев
26
Васиев
41
Сапета
3
Мальков
3
Плопа
3
Плопа
3
Мальков
8
Окоронкво
19
Соболев
19
Соболев
8
Окоронкво
53
Колодко
91
Гаджиев
91
Гаджиев
53
Колодко
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Раменское
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Раменское
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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