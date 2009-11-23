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    Расписание матчей 23-11-2009

    октябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат Чехии (2009/2010), 15 тур
    23 ноября, понедельник
    19:30
    Сигма
    6:2
    Теплице
    Матч завершен
    Чемпионат Дании (2009/2010), 16 тур
    23 ноября, понедельник
    21:00
    Ольборг
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
    Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 17 тур
    23 ноября, понедельник
    22:45
    Престон
    0:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
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