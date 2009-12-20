ноябрь 2009
декабрь 2009
Чемпионат Португалии (2009/2010), 14 тур
20 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
20 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 16 тур
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 22 тур
Чемпионат Голландии (2009/2010), 18 тур
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 18 тур
20 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
20 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2009/2010), 17 тур
Германия. Бундеслига (2009/2010), 17 тур
Франция. Лига 1 (2009/2010), 18 тур
Испания. Примера (2009/2010), 15 тур
20 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
20 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 17 тур
20 декабря, воскресенье
21:00
Тех. поражение
20 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен