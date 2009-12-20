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    Расписание матчей 20-12-2009

    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат Португалии (2009/2010), 14 тур
    20 декабря, воскресенье
    00:15
    Навал
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Лейрия
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Витория Сетубал
    3:2
    Маритиму
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Насьональ
    4:3
    Академика
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    23:15
    Бенфика
    1:0
    Порту
    Матч завершен
    Чемпионат Шотландии (2009/2010), 16 тур
    20 декабря, воскресенье
    15:30
    Хартс
    2:1
    Селтик
    Матч завершен
    Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 22 тур
    20 декабря, воскресенье
    16:00
    Ньюкасл
    2:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    Чемпионат Голландии (2009/2010), 18 тур
    20 декабря, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:0
    Херенвен
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    18:30
    Рода
    0:1
    ПСВ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2009/2010), 18 тур
    20 декабря, воскресенье
    16:30
    Вулверхэмптон
    2:0
    Бернли
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    18:00
    Эвертон
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Вест Хэм
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2009/2010), 17 тур
    20 декабря, воскресенье
    17:00
    Рома
    2:0
    Парма
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    17:00
    Наполи
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    17:00
    Ливорно
    3:1
    Сампдория
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:0
    Сиена
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    1:2
    Катания
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    22:45
    Интер
    1:0
    Лацио
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2009/2010), 17 тур
    20 декабря, воскресенье
    17:30
    Гамбург
    2:1
    Вердер
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:30
    Кельн
    3:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2009/2010), 18 тур
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Лилль
    3:0
    Ле Ман
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Осер
    1:1
    Тулуза
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    23:00
    Монако
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Примера (2009/2010), 15 тур
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Малага
    2:1
    Мальорка
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Вальядолид
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Вильярреал
    2:0
    Расинг
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    21:00
    Тенерифе
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    20 декабря, воскресенье
    23:00
    Депортиво
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Чемпионат Турции (2009/2010), 17 тур
    20 декабря, воскресенье
    21:00
    Анкараспор
    0:3
    Истанбул Башакшехир
    Тех. поражение
    20 декабря, воскресенье
    21:00
    Трабзонспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
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