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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Альмерия
Эспаньол - Альмерия: обзор матча 20 декабря 2009
Эспаньол
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
81'
Коро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Альмерия
Желтая карточка
И. Алонсо
Замена
Б. Саар
️️️️
Х. Верду
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
Коро
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
Д. Сисма
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Э. Бернандельо
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
Коро
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
10
Коро
АП
9
Бен Саар
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
4
Руис
2
Пареха
14
Ронкалья
16
Уртадо
10
Хави Маркес
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
7
Кальехон
3-2-3-1-1
25
Алвес
88
Мичел
15
Чико
18
Акасиете
21
Ортис
5
Сисма
23
Сориано
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
5
Уче
7
Кальехон
15
Баэна
15
Баэна
7
Кальехон
10
Луис Гарсия
10
Коро
10
Коро
10
Луис Гарсия
25
Верду
9
Саар
9
Саар
25
Верду
5
Сисма
0
Ньето
0
Ньето
5
Сисма
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
23
Бернандельо
36
Гоитом
36
Гоитом
23
Бернандельо
Остались в запасе
Эспаньол
Альмерия
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Эспаньол - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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