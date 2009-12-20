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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Тулуза
Осер - Тулуза: обзор матча 20 декабря 2009
Осер
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
90'
Р. Конту
21'
Луан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
Р. Конту
Вторая желтая
Э. Дидо
Желтая карточка
Э. Дидо
Желтая карточка
А. Жиньяк
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
С. Грихтинг
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Ф. Табану
️️️️
Луан
Замена
Д. Олиеч
️️️️
О. Капуэ
Замена
️️️️
Д. Ндинга
Желтая карточка
С. Грихтинг
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
А. Эбондо
ГОЛ! 0:1!
Луан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
88
Луан
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
4-1-3-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
25
Шафни
88
Ндинга
25
Педретти
27
Йелень
18
Конту
4-1-3-1-1
28
Валверде
23
Эбондо
24
Нунке
2
Фофана
12
М'Бенге
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
88
Луан
10
Жиньяк
10
Капуэ
14
Олиеч
14
Олиеч
10
Капуэ
3
Грихтинг
21
Никулаэ
21
Никулаэ
3
Грихтинг
88
Луан
27
Табану
27
Табану
88
Луан
Остались в запасе
Осер
Тулуза
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
33
Энтони Лусталло
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
33
Энтони Лусталло
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Осер - Тулуза
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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