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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 20 декабря 2009
Малага
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
24'
Фернандо
77'
Ф. Форестьери
56'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
Желтая карточка
Хосеми
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Айосе
Замена
П. Вебо
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Форестьери
Замена
Педрито
️️️️
Фернандо
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
И. Рамис
Замена
В. Касадесус
️️️️
А. Кейта
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Н. Баха
Замена
А. Луке
️️️️
М.
Желтая карточка
Х. Гамес
ГОЛ! 1:1!
Х. Альварес
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
37
Педрито
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
0
Туни
ЛВ
16
Бруно Шина
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
0
Ману
20
Гаспар
88
Гонсалес
18
Гамес
24
Хуанито
32
Апоньо
8
Фернандо
17
Дуда
14
Баха
11
Обинна
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
0
Хосеми
21
Айосе
19
Марти
5
Кастро
5
Альварес
9
Кейта
20
Адурис
8
Фернандо
37
Педрито
37
Педрито
8
Фернандо
0
Ману
5
Луке
5
Луке
0
Ману
14
Баха
45
Форестьери
45
Форестьери
14
Баха
4
Рамис
3
Гонсалес
3
Гонсалес
4
Рамис
4
Суарес
9
Вебо
9
Вебо
4
Суарес
9
Кейта
11
Касадесус
11
Касадесус
9
Кейта
Остались в запасе
Малага
Мальорка
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
0
Туни
ЛВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
0
Туни
ЛВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Малага - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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