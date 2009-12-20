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Вальядолид - Спортинг
Вальядолид - Спортинг: обзор матча 20 декабря 2009
Вальядолид
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
29'
Нивалдо
90'
Х. Медуньянин
13'
Л. Моран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Спортинг
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Х. Бараха
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:1!
Х. Медуньянин
Замена
А. Буэно
️️️️
Манушу
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Д. Баррал
Желтая карточка
Г. Арнолен
Желтая карточка
Нивалдо
ГОЛ! 1:1!
Нивалдо
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моран
Желтая карточка
Пеле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
4
Пеле
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вальядолид
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
4-3-1-2
1
Вильяр
3
Маркос
4
Нивалдо
4
Арсо
19
Барраган
8
Борха
18
Рубио
4
Пеле
8
Каноббио
19
Коста
9
Манушу
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
11
Лора
4
Ботиа
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
8
Мичел
18
Моран
17
Кастро
18
Баррал
19
Коста
8
Бараха
8
Бараха
19
Коста
8
Каноббио
6
Медуньянин
6
Медуньянин
8
Каноббио
9
Манушу
19
Буэно
19
Буэно
9
Манушу
17
Кастро
24
Матабуэна
24
Матабуэна
17
Кастро
18
Баррал
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
18
Баррал
Остались в запасе
Вальядолид
Спортинг
31
Фабри
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Хонатан Сесма
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Хонатан Сесма
ЛВ
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Вальядолид - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Соррилья
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