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Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 20 декабря 2009
Вулверхэмптон
20.12.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
15'
Н. Мильяш
50'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
Желтая карточка
Д. Гудьонссон
Замена
Д. Элокоби
️️️️
К. Дойл
Замена
К. Ивелумо
️️️️
М. Джарвис
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
С. Колдуэлл
Замена
Д. Наджент
️️️️
А. Бикей
Желтая карточка
К. Дойл
ГОЛ! 2:0!
К. Дойл
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
М. Дафф
️️️️
К. Карлайл
ГОЛ! 1:0!
Н. Мильяш
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
2
Грэм Александер
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
6
Берра
19
Стирмен
6
Крэддок
44
Фоли
16
Джарвис
10
Мильяш
20
Хенри
3
Уорд
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
3-2-4-1
1
Йенсен
13
Колдуэлл
4
Мирс
3
Бикей
5
Карлайл
25
Джордан
33
Иглс
15
Эллиотт
29
МакДональд
2
Александер
26
Флетчер
9
Дойл
6
Элокоби
6
Элокоби
9
Дойл
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
16
Джарвис
10
Ивелумо
10
Ивелумо
16
Джарвис
5
Карлайл
4
Дафф
4
Дафф
5
Карлайл
13
Колдуэлл
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
13
Колдуэлл
3
Бикей
35
Наджент
35
Наджент
3
Бикей
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Мулинекс
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