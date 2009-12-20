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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 20 декабря 2009
Вест Хэм
20.12.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Челси
45'
А. Диаманти (П)
61'
Ф. Лэмпард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Коул
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
М. Апсон
Желтая карточка
М. Нобл
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
С. Паркер
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Диаманти
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Г. Франко
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Гэббидон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
10
Джек Коллисон
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
23
Алессандро Диаманти
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джо Коул
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Франк Ноубл
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
39
Гэббидон
4
Апсон
36
Фобер
10
Коллисон
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
9
Франко
23
Диаманти
4-4-2
1
Чех
6
Карвалью
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
12
Коул
8
Лэмпард
13
Баллак
13
Малуда
8
Калу
11
Дрогба
39
Гэббидон
5
Томкинс
5
Томкинс
39
Гэббидон
12
Коул
18
Жирков
18
Жирков
12
Коул
13
Малуда
12
Оби Микел
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Калу
15
Старридж
15
Старридж
8
Калу
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Хэм - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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