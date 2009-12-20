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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 20 декабря 2009
Бенфика
20.12.2009, воскресенье, 23:15
Чемпионат Португалии, 14 тур
1 : 0
Завершен
Порту
22'
Х. Савиола
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Порту
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Э. Фариас
️️️️
Халк
Замена
Ф. Менезес
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
Л. Филипе
️️️️
К. Мартинш
Замена
С. Варела
️️️️
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Х. Савиола
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
Х. Савиола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Ким
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЛП
2
Макси Перейра
ЦП
7
Рамирес
ЦП
16
Хавьер Савиола
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
1
Элтон
ВР
22
Бруну Алвеш
(К)
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ЦЗ
6
Роланду
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Кристиан Родригес
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Велдон
ЦФ
Порту
34
Бету
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
4-4-1
1
Ким
25
Пейшоту
4
Луис
4
Луизао
6
Хави Гарсия
22
Мартинш
2
Перейра
7
Рамирес
16
Савиола
7
Кардосо
4-1-3-2
1
Элтон
6
Роланду
2
Перейра
7
Фусиле
22
Алвеш
5
Фернандо
13
Гуарин
7
Родригес
14
Мейрелеш
7
Халк
9
Фалькао
22
Мартинш
15
Филипе
15
Филипе
22
Мартинш
7
Рамирес
8
Менезес
8
Менезес
7
Рамирес
9
Велдон
9
Велдон
14
Мейрелеш
25
Беллуски
25
Беллуски
14
Мейрелеш
7
Халк
9
Фариас
9
Фариас
7
Халк
13
Гуарин
18
Варела
18
Варела
13
Гуарин
Остались в запасе
Бенфика
Порту
25
Жулио Сезар
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
34
Бету
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Бенфика - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 23:10 (прямая)
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