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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Нюрнберг
Кельн - Нюрнберг: обзор матча 20 декабря 2009
Кельн
20.12.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
37'
П. Жеромел
70'
М. Новакович
77'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Нюрнберг
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Новакович
Замена
П. Воме
️️️️
Ф. Эре
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Пеццони
Вторая желтая
Ю. Юдт
ГОЛ! 3:0!
М. Новакович
ГОЛ! 2:0!
М. Новакович
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Минтал
Замена
А. Харистеас
️️️️
И. Боаки
Желтая карточка
Ю. Юдт
ГОЛ! 1:0!
П. Жеромел
Желтая карточка
К. Пеццони
Желтая карточка
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
0
Паскаль Билер
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
3-5-1-1
1
Мондрагон
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
24
Ялчин
17
Пеццони
8
Пети
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
4-3-1-2
30
Штефан
16
Юдт
22
Пинола
31
Вольф
0
Билер
31
Риссе
8
Франтц
24
Клюге
0
Минтал
10
Буньяку
19
Боаки
28
Эре
0
Воме
0
Воме
28
Эре
17
Пеццони
23
МакКенна
23
МакКенна
17
Пеццони
18
Новакович
0
Ишиаку
0
Ишиаку
18
Новакович
0
Минтал
20
Гюндоган
20
Гюндоган
0
Минтал
19
Боаки
21
Харистеас
21
Харистеас
19
Боаки
Остались в запасе
Кельн
Нюрнберг
18
Томас Кесслер
ВР
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Кельн - Нюрнберг
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Рейн Энерги
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