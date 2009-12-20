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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бирмингем Сити
Эвертон - Бирмингем Сити: обзор матча 20 декабря 2009
Эвертон
20.12.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
6'
Д. Билялетдинов
22'
С. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бирмингем Сити
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Осман
+2
Желтая карточка
К. Джером
Желтая карточка
Д. Харт
Замена
Г. Виньяль
️️️️
К. Бенитес
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. МакФадден
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Пас отдал
К. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Л. Саа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
17
Тим Кэхилл
(К)
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
9
Джеймс Воган
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
26
Ли Карсли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
3-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
2
Хибберт
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
28
Саа
4-4-2
1
Харт
2
Карр
28
Джонсон
24
Данн
24
Риджуэлл
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Бойер
24
МакФадден
35
Джером
15
Бенитес
21
Осман
9
Воган
9
Воган
21
Осман
14
Билялетдинов
24
Айегбени
24
Айегбени
14
Билялетдинов
15
Бенитес
27
Виньяль
27
Виньяль
15
Бенитес
24
МакФадден
18
Фахи
18
Фахи
24
МакФадден
Остались в запасе
Эвертон
Бирмингем Сити
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
26
Ли Карсли
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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