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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 20 декабря 2009
Рома
20.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Парма
48'
Н. Бурдиссо
90'
М. Бриги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
ГОЛ! 2:0!
М. Бриги
Желтая карточка
Д. Де Росси
Вторая желтая
М. Пачи
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
М. Мотта
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Н. Аморузо
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Жуан
14'
11'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4-4-2
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
4
Бриги
7
Писарро
11
Таддеи
10
Тотти
9
Вучинич
3-2-3-2
83
Миранте
0
Пануччи
6
Лукарелли
24
Пачи
5
Дзаккардо
7
Кастеллини
21
Джемаили
14
Галлоппа
4
Морроне
0
Аморузо
86
Божинов
11
Таддеи
16
Мотта
16
Мотта
11
Таддеи
Окака-Чука
10
Баптиста
10
Баптиста
Окака-Чука
10
Тотти
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Тотти
0
Аморузо
13
Антонелли
13
Антонелли
0
Аморузо
21
Джемаили
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
21
Джемаили
Остались в запасе
Рома
Парма
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Парма
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
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