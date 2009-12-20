Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 20 декабря 2009
Монако
20.12.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Лион
35'
П. Чу-Юн
22'
М. Бастос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
Замена
Й. Леко
️️️️
Й. Молло
+1
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Гову
Замена
Ж. Тулалан
️️️️
М. Бастос
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
А. Алонсо
Травма
А. Алонсо
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
Ж. Госсо
ГОЛ! 1:1!
П. Чу-Юн
Пас отдал
С. Пюйгренье
ГОЛ! 0:1!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ПЗ
89
Йоан Молло
ЛП
63
Николя Н'Кулу
ОП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
12
Нене
АП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
7
Мишел Бастос
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Руффье
13
Траоре
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
20
Модесто
63
Н'Кулу
89
Молло
19
Госсо
8
Алонсо
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
4-1-3-2
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
26
Сиссоко
25
Гоналон
17
Макун
7
Бастос
15
Пьянич
9
Лисандро
8
Гову
89
Молло
27
Леко
27
Леко
89
Молло
8
Алонсо
99
Пино
99
Пино
8
Алонсо
7
Бастос
28
Тулалан
28
Тулалан
7
Бастос
17
Макун
19
Дельгадо
19
Дельгадо
17
Макун
8
Гову
18
Гомис
18
Гомис
8
Гову
Остались в запасе
Монако
Лион
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Монако
Лион
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
Вчера, 17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
Вчера, 17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+