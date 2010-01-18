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Главные новости
«Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости
09:44
Оффтоп
«Динамика на улучшение»: новые данные о состоянии здоровья Костомарова
09:27
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
09:20
«Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России
08:55
Фото
Гимнастка Севастьянова выложила новое фото в купальнике
2
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Все новости
09:35
Агент Барриоса отреагировал на травму футболиста
09:09
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
08:47
«Арсенал» установил рекорд АПЛ
08:39
«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»
2
08:30
Только в 2 командах из топ-10 лиг Европы есть по 3 игрока с 10+ голами за сезон
08:16
«Интер» сообщил Индзаги решение по его будущему после поражения от «Специи»
07:55
Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»
07:40
«Барса» и «Реал» без вмешательства VAR имели бы равное количество очков после 25 туров Примеры
1
07:25
Зимний новичок «Арсенала» за тайм сделал больше ассистов, чем любой игрок «Челси» за весь сезон
07:10
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01:34
Воспитанник «Барселоны» назвал игрока, которого считает русским Пике
1
01:27
Савичев – о 207 зрителях на матче «Торпедо»: «Дурдом полный. В Германии на пятой лиге больше»
2
01:16
Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду!» во время матча с «Барселоной», которая попала в судейский скандал
4
01:07
Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»
2
01:03
Коваленко заявил, что ему можно забыть о сборной России после матча с ЦСКА
1
00:58
Директор «Шахтера»: «Продали Мудрика на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»
1
00:57
Примера. «Барселона» победила «Атлетик» (1:0) и увеличила отрыв от «Реала» до 9 очков
00:40
Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками»
2
00:39
Серия А. «Ювентус» победил «Сампдорию» (4:2) благодаря дублю Рабьо и поднялся на 7-е место
00:22
Видео
Карпин объяснил ошибку Мелехина, который вывел форварда «Пари НН» на пустые ворота
2
00:05
Глушаков описал игру «Ростов» – «Пари НН» легендарной фразой Карпина
7
12 марта
23:55
«На первенстве бани за такое могут голову оторвать». Лапочкин назвал катастрофическим судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
9
23:49
«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года
23:46
Мостовой рассказал, чем «Спартак» отличается от «Зенита»
4
23:38
В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»
7
23:29
Агент Вендела рассказал, как на бразильца повлияла история с брошенным бананом
1
23:23
Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»
6
23:18
«Fan ID – надуманная проблема». Бышовец назвал главную причину низкой посещаемости РПЛ
8
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Угадаете клуб по городу?
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Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Расписание матчей 18-01-2010
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Кубок Африканских Наций 2010, 3 тур, группа A
18 января, понедельник
19:00
Ангола
0:0
Алжир
Матч завершен
18 января, понедельник
19:00
Мали
3:1
Малави
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 26 тур
18 января, понедельник
22:45
Ньюкасл
2:2
Вест Бромвич
Матч завершен
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Возрастное ограничение
18+
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