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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Алжир
Ангола - Алжир: обзор матча 18 января 2010
Ангола
18.01.2010, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангола - Алжир
Замена
М. Джонсон
️️️️
Манушу
Замена
Д. Абдун
️️️️
К. Матмур
Замена
М. Меньи
️️️️
Х. Буазза
Замена
Д. Рикардо
️️️️
З. Каланга
Замена
Д. Кайрес
️️️️
Ф. Зуэла
Желтая карточка
А. Лафауи
15'
Желтая карточка
К. Матмур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
2
Ямуана
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
15
Руи Маркес
ПЗ
17
Зе Каланга
ЦП
11
Жилберто
ЦП
8
Хара
ЦП
21
Альберто Хосе Мабина
ПП
7
Джалма
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Алжир
16
Фаузи Шауши
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
11
Хамер Буазза
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
13
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Ангола
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Давид
ЦЗ
4
Диас Кайрес
ЦЗ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
6
Деде
ОП
7
Джоб Рикардо
ЦП
12
Макаба Джонсон
ЦФ
0
Манторрас
ЦФ
16
Флавио
ЦФ
Алжир
1
Лоунес Гауауи
ВР
4
Антар Яхья
ПЗ
20
Мурад Меньи
АП
22
Джамель Абдун
ЦФ
4-4-2
13
Фернандеш
2
Ямуана
10
Зуэла
5
Кали
15
Маркес
17
Зе Каланга
11
Жилберто
8
Хара
21
Мабина
9
Манушу
7
Джалма
4-3-3
16
Шауши
14
Лафауи
2
Бугерра
5
Халлиш
3
Бельхадж
7
Йебда
6
Мансури
15
Зиани
13
Матмур
9
Геззаль
11
Буазза
17
Зе Каланга
7
Рикардо
7
Рикардо
17
Зе Каланга
10
Зуэла
4
Диас Кайрес
4
Диас Кайрес
10
Зуэла
9
Манушу
12
Джонсон
12
Джонсон
9
Манушу
11
Буазза
20
Меньи
20
Меньи
11
Буазза
13
Матмур
22
Абдун
22
Абдун
13
Матмур
Остались в запасе
Ангола
Алжир
6
Давид
ЦЗ
0
Манторрас
ЦФ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Деде
ОП
16
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
1
Лоунес Гауауи
ВР
4
Антар Яхья
ПЗ
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
6
Давид
ЦЗ
0
Манторрас
ЦФ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Деде
ОП
16
Флавио
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоунес Гауауи
ВР
4
Антар Яхья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Ангола - Алжир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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