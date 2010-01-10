Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мануэль Жозе

    Тренер
    Имя Мануэль
    Фамилия Жозе
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 9 апреля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангола 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2010 Ангола 4 : 4 Мали
    14.01.2010 Ангола 2 : 0 Малави
    18.01.2010 Ангола 0 : 0 Алжир
    24.01.2010 Ангола 0 : 1 Гана
    • Читайте нас: 
    11