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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Малави
Мали - Малави: обзор матча 18 января 2010
Мали
18.01.2010, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Малави
1'
Ф. Кануте
3'
С. Кейта
86'
М. Багайоко
58'
Р. Мвафулирва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - Малави
ГОЛ! 3:1!
М. Багайоко
Замена
М. Майга
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Д. Банда
Замена
Р. Нг'амби
️️️️
И. Каньенда
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Траоре
ГОЛ! 2:1!
Р. Мвафулирва
Замена
Ч. Мсовойа
️️️️
Э. Кафотека
Замена
С. Соу
️️️️
А. Майга
Замена
А. Ньондо
️️️️
П. Вадабва
Желтая карточка
П. Мпонда
ГОЛ! 2:0!
С. Кейта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
1
Махамаду Сидибе
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Осман Берте
ЛЗ
20
Лассана Фане
ЦЗ
5
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
12
Сейду Кейта
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Мамаду Багайоко
ЦФ
19
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Малави
1
Суэдик Сануди
ВР
3
Мосес Чавула
ЛЗ
7
Петер Мпонда
ЦЗ
5
Джеймс Сангала
ЦЗ
12
Элвис Кафотека
ПЗ
10
Йозеф Камвендо
ЛП
13
Хеллингс Мвакасунгула
ОП
19
Дэйв Банда
ЦП
18
Петер Вадабва
ПП
9
Руссел Мвафулирва
ЦФ
11
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
13
Бакари Сумаре
ЦЗ
15
Бакайе Траоре
ЦП
6
Махамаду Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
8
Мамаду Диалло
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Малави
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
2
Петер Мгангира
ЦП
15
Роберт Нг'амби
ЦП
4
Чиукепо Мсовойа
ЦФ
17
Джимми Заказака
ЦФ
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
3-3-2-2
1
Сидибе
20
Фане
5
Диамутене
2
Майга
2
Берте
17
Траоре
3
Тамбура
12
Кейта
6
Сиссоко
19
Кануте
9
Багайоко
4-1-3-2
1
Сануди
12
Кафотека
7
Мпонда
5
Сангала
3
Чавула
13
Мвакасунгула
18
Вадабва
19
Банда
10
Камвендо
11
Каньенда
9
Мвафулирва
17
Траоре
8
Диалло
8
Диалло
17
Траоре
2
Майга
18
Соу
18
Соу
2
Майга
19
Кануте
20
Майга
20
Майга
19
Кануте
12
Кафотека
4
Мсовойа
4
Мсовойа
12
Кафотека
18
Вадабва
20
Ньондо
20
Ньондо
18
Вадабва
11
Каньенда
15
Нг'амби
15
Нг'амби
11
Каньенда
Остались в запасе
Мали
Малави
16
Сумбейла Диаките
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
13
Бакари Сумаре
ЦЗ
15
Бакайе Траоре
ЦП
6
Махамаду Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
17
Джимми Заказака
ЦФ
2
Петер Мгангира
ЦП
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
Остались в запасе
16
Сумбейла Диаките
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
13
Бакари Сумаре
ЦЗ
15
Бакайе Траоре
ЦП
6
Махамаду Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
17
Джимми Заказака
ЦФ
2
Петер Мгангира
ЦП
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Киннах Фири
Статистика матча Мали - Малави
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
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Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
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Информация о матче
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