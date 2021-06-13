Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Киннах Фири

    Тренер
    Имя Киннах
    Фамилия Фири
    Гражданство Малави
    Дата рождения 30 октября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малави 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.06.2021 Танзания 2 : 0 Малави
    • Читайте нас: 
    11