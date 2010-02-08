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    Расписание матчей 08-02-2010

    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Copa del Sol 2010, 3 тур, группа A
    8 февраля, понедельник
    19:00
    Копенгаген
    2:0
    Мольде
    Матч завершен
    8 февраля, понедельник
    21:30
    Кальмар
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Чемпионат Португалии (2009/2010), 18 тур
    8 февраля, понедельник
    23:15
    Белененсеш
    1:3
    Брага
    Матч завершен
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