декабрь 2009
январь 2010
Кубок Содружества 2010
Чемпионат Голландии (2009/2010), 19 тур
Чемпионат Турции (2009/2010), 18 тур
24 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
24 января, воскресенье
15:00
Тех. поражение
24 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
24 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
24 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Франция. Кубок (2009/2010), 1/32 финала
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 21 тур
24 января, воскресенье
16:15
Матч завершен
24 января, воскресенье
18:30
Матч завершен
Франция. Кубок (2009/2010), 1/16 финала
Англия. Кубок (2009/2010), 1/16 финала
24 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2009/2010), 21 тур
24 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2009/2010), 19 тур
24 января, воскресенье
17:30
Матч завершен
24 января, воскресенье
19:30
Матч завершен
Кубок Африканских Наций 2010, 1/4 финала
Испания. Примера (2009/2010), 19 тур
24 января, воскресенье
19:00
Матч завершен