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    Расписание матчей 24-01-2010

    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Содружества 2010
    24 января, воскресенье
    14:00
    Актобе
    2:5
    Рубин
    Матч завершен
    Чемпионат Голландии (2009/2010), 19 тур
    24 января, воскресенье
    14:30
    Аякс
    1:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    0:0
    Твенте
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:30
    Спарта
    0:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:30
    Венло
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Чемпионат Турции (2009/2010), 18 тур
    24 января, воскресенье
    15:00
    Анкарагюджю
    0:0
    Диярбакырспор
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    15:00
    Анкараспор
    0:3
    Антальяспор
    Тех. поражение
    24 января, воскресенье
    15:00
    Кайсериспор
    1:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:00
    Трабзонспор
    3:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    20:00
    Галатасарай
    1:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2009/2010), 1/32 финала
    24 января, воскресенье
    16:00
    Тьер
    1:1
    (2:3)п
    Нанси
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:45
    Сент-Этьен
    4:1
    Лорьян
    Матч завершен
    Чемпионат Шотландии (2009/2010), 21 тур
    24 января, воскресенье
    16:15
    Фалкирк
    1:4
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    18:30
    Сент-Джонстон
    1:4
    Селтик
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2009/2010), 1/16 финала
    24 января, воскресенье
    16:30
    Мюлос
    0:1
    Генгам
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:45
    ПСЖ
    3:1
    Эвиан
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:45
    Монако
    2:1
    Лион
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2009/2010), 1/16 финала
    24 января, воскресенье
    16:30
    Сток Сити
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Сканторп Юнайтед
    2:4
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2009/2010), 21 тур
    24 января, воскресенье
    17:00
    Ливорно
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    2:1
    Бари
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:3
    Сампдория
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Палермо
    3:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Сиена
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Лацио
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:45
    Интер
    2:0
    Милан
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2009/2010), 19 тур
    24 января, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    2:3
    Кельн
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:30
    Хоффенхайм
    0:3
    Байер
    Матч завершен
    Кубок Африканских Наций 2010, 1/4 финала
    24 января, воскресенье
    19:00
    Ангола
    0:1
    Гана
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:30
    Кот-д'Ивуар
    2:3
    Алжир
    Матч завершен
    Испания. Примера (2009/2010), 19 тур
    24 января, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Херес
    1:2
    Осасуна
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Вильярреал
    4:2
    Сарагоса
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Спортинг
    0:1
    Расинг
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    21:00
    Хетафе
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    23:00
    Реал
    2:0
    Малага
    Матч завершен
    Чемпионат Бельгии (2009/2010), 23 тур
    24 января, воскресенье
    20:00
    Мехелен
    0:0
    Стандард
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:30
    Генк
    2:0
    Брюгге
    Матч завершен
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