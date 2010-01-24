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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Наполи
Ливорно - Наполи: обзор матча 24 января 2010
Ливорно
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
45'
К. Маджо
90'
Л. Чигарини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Наполи
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Денис
ГОЛ! 0:2!
Л. Чигарини
Красная карточка
А. Де Лучия
Желтая карточка
А. Филиппини
Желтая карточка
М. Де Санктис
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Маркини
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
А. Доссена
️️️️
С. Ароника
Замена
Ф. Тавано
️️️️
А. Эспозито
Желтая карточка
М. Пациенца
Пенальти не реализован!
К. Лукарелли
Замена
А. Филиппини
️️️️
Моцарт
Желтая карточка
Моцарт
ГОЛ! 0:1!
К. Маджо
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
К. Раймонди
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
4-3-1-2
0
Де Лучия
24
Ривас
28
Эспозито
2
Пертиконе
77
Раймонди
5
Бергвольд
24
Моцарт
14
Моро
56
Пульцетти
20
Беллуччи
99
Лукарелли
4-5-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
2
Грава
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
24
Пациенца
17
Гамшик
5
Гаргано
8
Чигарини
19
Денис
56
Пульцетти
5
Маркини
5
Маркини
56
Пульцетти
24
Моцарт
4
Филиппини
4
Филиппини
24
Моцарт
28
Эспозито
10
Тавано
10
Тавано
28
Эспозито
6
Ароника
3
Доссена
3
Доссена
6
Ароника
17
Гамшик
18
Суньига
18
Суньига
17
Гамшик
19
Денис
10
Инсинье
10
Инсинье
19
Денис
Остались в запасе
Ливорно
Наполи
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Ливорно - Наполи
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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