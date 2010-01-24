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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Гана
Ангола - Гана: обзор матча 24 января 2010
Ангола
24.01.2010, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Гана
16'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ангола - Гана
+6
Замена
И. Айю
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
А. Опоку
Замена
Э. Аддо
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
М. Амоа
Замена
Э. Гильерме
️️️️
Ф. Зуэла
Замена
З. Каланга
️️️️
Жилберто
Замена
М. Амоа
️️️️
А. Гьян
Замена
Д. Рикардо
️️️️
Стелвио
Желтая карточка
А. Хосе Мабина
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьян
2'
Желтая карточка
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
15
Руи Маркес
ПЗ
11
Жилберто
ЦП
20
Стелвио
ЦП
8
Хара
ЦП
21
Альберто Хосе Мабина
ПП
16
Флавио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Хамину Драман
ЛП
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Агьеманг Опоку
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Ангола
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Давид
ЦЗ
4
Диас Кайрес
ЦЗ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
2
Ямуана
ЦЗ
6
Деде
ОП
17
Зе Каланга
ЦП
7
Джоб Рикардо
ЦП
0
Манторрас
ЦФ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
18
Лав
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
3-4-3
13
Фернандеш
10
Зуэла
5
Кали
15
Маркес
11
Жилберто
20
Стелвио
8
Хара
21
Мабина
7
Джалма
9
Манушу
16
Флавио
4-3-1-2
22
Кингсон
2
Инкум
15
Ворса
17
Эдди
2
Сарпей
23
Драман
8
Агьеманг-Баду
20
Асамоа
10
Айю
3
Гьян
9
Опоку
11
Жилберто
17
Зе Каланга
17
Зе Каланга
11
Жилберто
20
Стелвио
7
Рикардо
7
Рикардо
20
Стелвио
10
Зуэла
3
Гильерме
3
Гильерме
10
Зуэла
10
Айю
17
Айю
17
Айю
10
Айю
23
Драман
18
Аддо
18
Аддо
23
Драман
3
Гьян
14
Амоа
14
Амоа
3
Гьян
Остались в запасе
Ангола
Гана
6
Давид
ЦЗ
4
Диас Кайрес
ЦЗ
0
Манторрас
ЦФ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
2
Ямуана
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Деде
ОП
Главный тренер
Мануэль Жозе
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
6
Давид
ЦЗ
4
Диас Кайрес
ЦЗ
0
Манторрас
ЦФ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
2
Ямуана
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
1
Лама
ВР
1
Алегре Уилсон
ВР
6
Деде
ОП
Остались в запасе
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Статистика матча Ангола - Гана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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