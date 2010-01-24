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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сканторп Юнайтед - Манчестер Сити
Сканторп Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 24 января 2010
Сканторп Юнайтед
24.01.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Манчестер Сити
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0
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Желтые карточки
0
0
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