Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Алжир
Кот-д'Ивуар - Алжир: обзор матча 24 января 2010
Кот-д'Ивуар
24.01.2010, воскресенье, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Алжир
4'
С. Калу
89'
А. Кейта
40'
К. Матмур
90+2'
М. Бугерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Алжир
Желтая карточка
Я. Туре
120'
+1
107'
Замена
Д. Абдун
️️️️
К. Зиани
102'
+2
Желтая карточка
К. Матмур
Замена
А. Диндан
️️️️
Д. Зокора
Замена
️️️️
М. Меньи
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Бугерра
Пас отдал
Н. Бельхадж
ГОЛ! 2:1!
А. Кейта
Замена
️️️️
А. Яхья
Замена
А. Кейта
️️️️
С. Калу
Замена
Э. Фаэ
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
А. Яхья
ГОЛ! 1:1!
К. Матмур
Пас отдал
М. Бугерра
Желтая карточка
М. Бугерра
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ОП
9
Шейк Тиоте
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
8
Саломон Калу
ЛФ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Алжир
16
Фаузи Шауши
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Антар Яхья
ПЗ
20
Мурад Меньи
ЛП
6
Язид Мансури
(К)
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
15
Карим Зиани
АП
13
Карим Матмур
ПП
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Кот-д'Ивуар
16
Бенойт Зогбо
ВР
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Эммануэль Коне
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
15
Аруна Диндан
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Алжир
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
10
Рафик Саифи
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Барри
5
Тьене
22
Бамба
4
Туре
20
Демель
19
Туре
9
Тиоте
5
Зокора
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
4-4-1-1
16
Шауши
4
Яхья
5
Халлиш
2
Бугерра
3
Бельхадж
13
Матмур
6
Мансури
7
Йебда
20
Меньи
15
Зиани
9
Геззаль
9
Тиоте
7
Фаэ
7
Фаэ
9
Тиоте
8
Калу
18
Кейта
18
Кейта
8
Калу
5
Зокора
15
Диндан
15
Диндан
5
Зокора
15
Зиани
22
Абдун
22
Абдун
15
Зиани
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Алжир
16
Бенойт Зогбо
ВР
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
10
Рафик Саифи
ЦФ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
16
Бенойт Зогбо
ВР
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
Остались в запасе
10
Рафик Саифи
ЦФ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Алжир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Шимандела
Новости команд
Все
Кот-д'Ивуар
Алжир
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Обзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+