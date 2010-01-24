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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фиорентина
Палермо - Фиорентина: обзор матча 24 января 2010
Палермо
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
28'
А. Эрнандес
37'
А. Эрнандес
59'
И. Будан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фиорентина
Замена
М. Болатти
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
М. Блази
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Микколи
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 3:0!
И. Будан
Пас отдал
Ф. Ливерани
Замена
И. Будан
️️️️
А. Эрнандес
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
С. Кьер
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
17'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
21
Фабио Ливерани
(К)
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЛП
11
Хуан Варгас
ЦП
11
Марио Сантана
ЦП
19
Альберто Джилардино
АП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
4
Джованни Тедеско
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
24
Кьер
83
Бово
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
11
Эрнандес
10
Микколи
4-4-1-1
1
Фрей
29
Де Сильвестри
5
Гамберини
27
Фелипе
18
Гобби
18
Монтоливо
11
Варгас
11
Сантана
33
Донадель
19
Джилардино
12
Муту
10
Микколи
16
Бертоло
16
Бертоло
10
Микколи
21
Ливерани
26
Блази
26
Блази
21
Ливерани
11
Эрнандес
19
Будан
19
Будан
11
Эрнандес
18
Монтоливо
23
Болатти
23
Болатти
18
Монтоливо
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
19
Джилардино
9
Йоветич
9
Йоветич
19
Джилардино
Остались в запасе
Палермо
Фиорентина
22
Джакомо Бричетто
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Палермо - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
НТВ+ Футбол 16:55 (прямая)
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