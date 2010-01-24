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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Расинг
Спортинг - Расинг: обзор матча 24 января 2010
Спортинг
24.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Расинг
44'
А. Геихо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Расинг
Вторая желтая
Ориоль
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
Замена
К. Портилья
️️️️
Д. Камачо
Замена
М. Билич
️️️️
Р. Канелья
Замена
С. Каналес
️️️️
А. Геихо
Замена
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
П. Мунитис
️️️️
Т. Морал
ГОЛ! 0:1!
А. Геихо
Желтая карточка
Ориоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Спортинг
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
30
Марио
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хиско
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
4
Камачо
5
Ривера
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
4-1-2-1-2
1
Колторти
3
Ориоль
3
Торрехон
3
Энрике
18
Фернандес
18
Диоп
8
Колса
23
Морал
11
Серрано
7
Тчите
19
Геихо
4
Камачо
18
Портилья
18
Портилья
4
Камачо
15
Канелья
9
Билич
9
Билич
15
Канелья
19
Геихо
20
Каналес
20
Каналес
19
Геихо
23
Морал
10
Мунитис
10
Мунитис
23
Морал
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
Остались в запасе
Спортинг
Расинг
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
30
Марио
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Спортинг - Расинг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
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