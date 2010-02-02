Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2009
февраль 2010
Кубок Французской Лиги (2009/2010), 1/4 финала
Бордо
1 : 0
Седан
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 21 тур
Халл Сити
1 : 1
Челси
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 23 тур
Престон
1 : 4
Барнсли
Матч завершен
Уотфорд
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
Англия. Кубок (2009/2010), 1/16 финала
Уиган Атлетик
0 : 2
Ноттс Каунти
Матч завершен
Кристал Пэлас
3 : 1
Вулверхэмптон
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 19 тур
Мехелен
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 21 тур
НАК Бреда
1 : 1
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Венло
3 : 1
Херенвен
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 18 тур
Килмарнок
1 : 0
Селтик
Матч завершен
Абердин
0 : 1
Фалкирк
Матч завершен