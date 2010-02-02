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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 02 февраля 2010
Халл Сити
02.02.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Челси
30'
С. Муйоколо
43'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Челси
Замена
К. Заятте
️️️️
П. МакШейн
Травма
П. МакШейн
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
К. Килбейн
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Э. Коул
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Баллак
Замена
А. Заки
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
П. МакШейн
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
С. Муйоколо
Пас отдал
С. Хант
Желтая карточка
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
(К)
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
39
Крейг Фэган
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-2
13
Майхилл
3
Доусон
4
Гарднер
22
Муйоколо
5
МакШейн
12
Хант
0
Боатенг
39
Фэган
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
4-4-2
1
Чех
20
Иванович
6
Карвалью
26
Терри
18
Жирков
8
Лэмпард
0
Деку
13
Баллак
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
17
Алтидор
20
Килбейн
20
Килбейн
17
Алтидор
5
МакШейн
19
Заятте
19
Заятте
5
МакШейн
19
Веннегор оф Хесселинк
9
Заки
9
Заки
19
Веннегор оф Хесселинк
18
Жирков
3
Коул
3
Коул
18
Жирков
13
Баллак
12
Коул
12
Коул
13
Баллак
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
Главный тренер
Фил Браун
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Халл Сити - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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