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    Расписание матчей 01-12-2009

    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Кубок (2009/2010), 4 раунд
    1 декабря, вторник
    22:00
    Триестина
    1:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    22:30
    Сампдория
    1:2
    Ливорно
    Матч завершен
    Кубок Английской лиги (2009/2010), 1/4 финала
    1 декабря, вторник
    22:45
    Портсмут
    2:4
    Астон Вилла
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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