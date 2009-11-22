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    Расписание матчей 22-11-2009

    октябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат Голландии (2009/2010), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Фейеноорд
    0:0
    Утрехт
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Венло
    5:0
    Спарта
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Аякс
    5:1
    Херенвен
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:30
    ПСВ
    4:0
    Хераклес
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2009/2010), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Черноморец
    0:0
    Металлург
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Кривбасс
    1:2
    Карпаты
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Мариуполь
    0:3
    Днепр
    Матч завершен
    Чемпионат Турции (2009/2010), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Генчлербирлиги
    3:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Денизлиспор
    1:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Кайсериспор
    2:0
    Диярбакырспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Эскишехирспор
    0:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Анкараспор
    0:3
    Сивасспор
    Тех. поражение
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Касымпаша
    3:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    21:00
    Галатасарай
    1:1
    Манисаспор
    Матч завершен
    Чемпионат Шотландии (2009/2010), 12 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:30
    Данди Юнайтед
    2:1
    Селтик
    Матч завершен
    Чемпионат Дании (2009/2010), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Силькеборг
    1:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    2:0
    Рандерс
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    1:3
    Оденсе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2009/2010), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Болтон
    0:2
    Блэкберн
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    9:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Сток Сити
    1:0
    Портсмут
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2009/2010), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Ливорно
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    2:1
    Кьево
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    4:3
    Кальяри
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Наполи
    0:0
    Лацио
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:1
    Катания
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Сиена
    0:2
    Аталанта
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    3:1
    Бари
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    Чемпионат Австрии (2009/2010), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:30
    Рапид
    4:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2009/2010), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:30
    Бавария
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:30
    Гамбург
    0:1
    Бохум
    Матч завершен
    Чемпионат Чехии (2009/2010), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Млада Болеслав
    3:1
    Баник
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2009/2010), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    0:2
    Лорьян
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Монпелье
    2:0
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Примера (2009/2010), 11 тур
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    3:1
    Альмерия
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Вильярреал
    3:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Херес
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    0:2
    Хетафе
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    21:00
    Малага
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Осасуна
    1:3
    Валенсия
    Матч завершен
    Чемпионат Бельгии (2009/2010), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Зюлте-Варегем
    4:1
    Мехелен
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:30
    Кортрейк
    2:1
    Генк
    Матч завершен
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