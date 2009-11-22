октябрь 2009
ноябрь 2009
Чемпионат Голландии (2009/2010), 14 тур
22 ноября, воскресенье
16:30
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 14 тур
Чемпионат Турции (2009/2010), 13 тур
22 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
15:00
Тех. поражение
22 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 12 тур
22 ноября, воскресенье
15:30
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 16 тур
22 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
22 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 13 тур
Италия. Серия А (2009/2010), 13 тур
Чемпионат Австрии (2009/2010), 16 тур
Германия. Бундеслига (2009/2010), 13 тур
Чемпионат Чехии (2009/2010), 15 тур
22 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2009/2010), 14 тур
Испания. Примера (2009/2010), 11 тур
22 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 15 тур