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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 22 ноября 2009
Черноморец
22.11.2009, воскресенье, 14:30
Чемпионат Украины, 14 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
Желтая карточка
Тейку
Желтая карточка
Е. Писоцкий
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
В. Полевой
Замена
А. Косырин
️️️️
В. Балашов
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Мельо
Замена
В. Бондаренко
️️️️
В. Мельник
Замена
И. Модебадзе
️️️️
С. Рудыка
Замена
С. Кривцов
️️️️
М. Калонас
Желтая карточка
В. Полевой
Желтая карточка
А. Мельо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
0
Руслан Бидненко
ЛП
80
Виктор Мельник
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
0
Альваро Мельо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
3
Сергей Мельник
ЦЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
4-4-1-1
1
Руденко
2
Федорив
14
Ващук
15
Шандрук
4
Гришко
0
Бидненко
0
Левига
82
Ребенок
80
Мельник
27
Балашов
0
Мельо
4-1-2-3
35
Коваль
19
Невмывака
39
Опанасенко
4
Тейку
14
Полевой
27
Степаненко
10
Калонас
17
Аржанов
9
Рудыка
99
Алози
30
Каськов
80
Мельник
81
Бондаренко
81
Бондаренко
80
Мельник
0
Мельо
9
Диденко
9
Диденко
0
Мельо
27
Балашов
10
Косырин
10
Косырин
27
Балашов
9
Рудыка
0
Модебадзе
0
Модебадзе
9
Рудыка
10
Калонас
27
Кривцов
27
Кривцов
10
Калонас
14
Полевой
42
Писоцкий
42
Писоцкий
14
Полевой
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
3
Сергей Мельник
ЦЗ
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
3
Сергей Мельник
ЦЗ
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Черноморец - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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