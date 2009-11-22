Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 22 ноября 2009
Ницца
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
51'
Л. Реми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
Замена
А. Сукуна
️️️️
М. Берсон
Желтая карточка
Э. Фаэ
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Реми
Замена
Э. Фаэ
️️️️
А. Мунье
Замена
Луан
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
А. Жиньяк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
3-4-2
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
4
Апам
40
Мунье
15
Кулибали
18
Диаките
8
Эльебюик
14
Реми
49
Багайоко
4-5-1
16
Блондель
23
Эбондо
3
Конгре
2
Фофана
12
М'Бенге
55
Машаду
14
Берсон
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
10
Жиньяк
14
Реми
8
Траоре
8
Траоре
14
Реми
40
Мунье
14
Фаэ
14
Фаэ
40
Мунье
14
Берсон
35
Сукуна
35
Сукуна
14
Берсон
55
Машаду
88
Луан
88
Луан
55
Машаду
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
3
Ален Кантарей
ЦЗ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
18
Умар Н' Диайе
ЦП
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
18
Умар Н' Диайе
ЦП
33
Энтони Лусталло
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Тулуза
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+