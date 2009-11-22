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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 22 ноября 2009
Наполи
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Диаките
️️️️
С. Крибари
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пациенца
Замена
Х. Датоло
️️️️
К. Суньига
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
П. Фоджа
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
С. Маури
Желтая карточка
М. Пациенца
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
24
Пациенца
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
27
Квальярелла
4-1-3-2
16
Муслера
2
Стендардо
26
Раду
25
Крибари
11
Коларов
33
Баронио
17
Фоджа
32
Брокки
6
Маури
9
Сарате
74
Крус
18
Суньига
23
Датоло
23
Датоло
18
Суньига
27
Квальярелла
8
Чигарини
8
Чигарини
27
Квальярелла
24
Пациенца
19
Денис
19
Денис
24
Пациенца
25
Крибари
23
Диаките
23
Диаките
25
Крибари
17
Фоджа
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
Остались в запасе
Наполи
Лацио
33
Маттео Джанельо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Наполи - Лацио
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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