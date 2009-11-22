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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бохум
Гамбург - Бохум: обзор матча 22 ноября 2009
Гамбург
22.11.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бохум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бохум
+3
Желтая карточка
Ф. Хеерваген
Желтая карточка
Т. Торун
+2
+2
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Замена
М. Байстер
️️️️
Г. Демель
Желтая карточка
Р. Прокоп
Замена
М. Берг
️️️️
П. Троховски
Замена
Т. Торун
️️️️
Т. Арслан
Замена
Р. Прокоп
️️️️
Д. Эпалле
Замена
️️️️
М. Азауаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
11
Эльеро Элиа
ЦФ
30
Толгай-Али Арслан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
(К)
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Марк Пферцель
ЛП
11
Станислав Шестак
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
7
Сорен Бертрам
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
14
Розегнал
55
Демель
7
Янсен
14
Яролим
8
Теше
15
Троховски
30
Арслан
11
Элиа
4-4-2
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
5
Дабровски
11
Шестак
10
Азауаг
6
Пферцель
44
Оно
40
Эпалле
30
Арслан
8
Торун
8
Торун
30
Арслан
55
Демель
9
Байстер
9
Байстер
55
Демель
15
Троховски
33
Берг
33
Берг
15
Троховски
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
40
Эпалле
37
Прокоп
37
Прокоп
40
Эпалле
Остались в запасе
Гамбург
Бохум
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
16
Андреас Люте
ВР
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Гамбург - Бохум
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:25 (прямая)
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