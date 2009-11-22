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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Катания
Палермо - Катания: обзор матча 22 ноября 2009
Палермо
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Катания
4'
Д. Мильяччо
55'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Катания
Замена
И. Будан
️️️️
М. Брешиано
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
Э. Кавани
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартинес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Льяма
Замена
Ч. Капуано
️️️️
К. Терлицци
Желтая карточка
М. Брешиано
Желтая карточка
Ф. Симплисиу
17'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильяччо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
6
Фабиу Симплисиу
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
24
Кьер
83
Бово
6
Кассани
23
Брешиано
8
Мильяччо
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
88
Терлицци
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
19
Льяма
15
Моримото
25
Маскара
10
Кавани
21
Ливерани
21
Ливерани
10
Кавани
15
Пасторе
11
Эрнандес
11
Эрнандес
15
Пасторе
23
Брешиано
19
Будан
19
Будан
23
Брешиано
88
Терлицци
33
Капуано
33
Капуано
88
Терлицци
5
Карбони
55
Беллуски
55
Беллуски
5
Карбони
19
Льяма
55
Мартинес
55
Мартинес
19
Льяма
Остались в запасе
Палермо
Катания
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
30
Андреа Кампаньоло
ВР
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Палермо - Катания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
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