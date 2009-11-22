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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 22 ноября 2009
Осасуна
22.11.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 3
Завершен
Валенсия
68'
М. Шоджаеи
12'
Д. Вилья
19'
Д. Альбельда
56'
К. Марчена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
Красная карточка
М. Фланьо
+2
Замена
Р. Бараха
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
Д. Вилья
Замена
Рупер
️️️️
Д. Некунам
Замена
Алексис
️️️️
Хоакин
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:3!
М. Шоджаеи
Пас отдал
Ф. Пуньяль
Вторая желтая
В. Пандиани
Замена
️️️️
К. Аранда
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Х. Кальеха
ГОЛ! 0:3!
К. Марчена
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
К. Аранда
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Некунам
19'
ГОЛ! 0:2!
Д. Альбельда
Желтая карточка
В. Пандиани
13'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
К. Марчена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
20
Хуанфран
ПП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
24
Карлос Марчена
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
11
Кальеха
4
Фланьо
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
6
Некунам
10
Пуньяль
20
Хуанфран
12
Пандиани
7
Аранда
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
5
Деальберт
22
Матье
24
Марчена
6
Альбельда
17
Хоакин
21
Сильва
19
Эрнандес
7
Вилья
6
Некунам
24
Рупер
24
Рупер
6
Некунам
11
Кальеха
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
11
Кальеха
17
Хоакин
4
Алексис
4
Алексис
17
Хоакин
21
Сильва
11
Банега
11
Банега
21
Сильва
24
Марчена
0
Бараха
0
Бараха
24
Марчена
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Валенсия
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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