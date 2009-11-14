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    Расписание матчей 14-11-2009

    октябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, Финал, первый матч
    14 ноября, суббота
    19:00
    Россия
    2:1
    Словения
    Матч завершен
    14 ноября, суббота
    21:00
    Греция
    0:0
    Украина
    Матч завершен
    14 ноября, суббота
    23:00
    Ирландия
    0:1
    Франция
    Матч завершен
    14 ноября, суббота
    23:30
    Португалия
    1:0
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2009
    14 ноября, суббота
    20:00
    Бразилия
    1:0
    Англия
    Матч завершен
    14 ноября, суббота
    22:45
    Испания
    2:1
    Аргентина
    Матч завершен
    14 ноября, суббота
    22:50
    Италия
    0:0
    Нидерланды
    Матч завершен
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