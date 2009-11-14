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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Украина
Греция - Украина: обзор матча 14 ноября 2009
Греция
14.11.2009, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Украина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Украина
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Гусев
Замена
К. Митроглу
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
А. Харистеас
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Р. Ротань
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛАЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ПАЗ
7
Георгиос Самарас
ЛВ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПВ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Григориос Макос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
2
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
8
Александр Алиев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Цорвас
16
Кириакос
19
Папастатопулос
5
Морас
4
Спиропулос
11
Винтра
21
Кацуранис
10
Карагунис
7
Самарас
14
Салпингидис
17
Гекас
4-4-2
12
Пятов
14
Кобин
20
Ракицкий
5
Кучер
3
Хачериди
9
Гусев
4
Тимощук
17
Михалик
14
Ротань
7
Шевченко
15
Милевский
17
Гекас
9
Харистеас
9
Харистеас
17
Гекас
14
Салпингидис
9
Митроглу
9
Митроглу
14
Салпингидис
9
Гусев
8
Алиев
8
Алиев
9
Гусев
14
Ротань
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
14
Ротань
Остались в запасе
Греция
Украина
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Григориос Макос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
2
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
Главный тренер
Отто Рехагель
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Григориос Макос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
2
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Греция - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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