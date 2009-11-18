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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Греция
Украина - Греция: обзор матча 18 ноября 2009
Украина
18.11.2009, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Греция
32'
Д. Салпингидис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Греция
Желтая карточка
С. Кириакос
Замена
А. Циолис
️️️️
А. Харистеас
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
А. Гай
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Л. Винтра
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
Е. Хачериди
ГОЛ! 0:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Г. Самарас
Замена
В. Пляцикас
️️️️
С. Папастатопулос
Травма
С. Папастатопулос
17'
Желтая карточка
К. Кацуранис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
8
Александр Алиев
ПП
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛАЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ПАЗ
7
Георгиос Самарас
ЛВ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПВ
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
2
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
6
Григориос Макос
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
4-4-2
12
Пятов
20
Ракицкий
5
Кучер
3
Хачериди
14
Кобин
7
Ярмоленко
4
Тимощук
17
Михалик
8
Алиев
15
Милевский
7
Шевченко
3-2-2-2-1
12
Цорвас
16
Кириакос
19
Папастатопулос
5
Морас
11
Винтра
4
Спиропулос
21
Кацуранис
10
Карагунис
14
Салпингидис
7
Самарас
9
Харистеас
17
Михалик
18
Гай
18
Гай
17
Михалик
7
Ярмоленко
9
Гусев
9
Гусев
7
Ярмоленко
8
Алиев
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Алиев
19
Папастатопулос
2
Пляцикас
2
Пляцикас
19
Папастатопулос
9
Харистеас
6
Циолис
6
Циолис
9
Харистеас
Остались в запасе
Украина
Греция
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
13
Михалис Сифакис
ВР
7
Сотирис Нинис
ЦП
6
Григориос Макос
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
7
Сотирис Нинис
ЦП
6
Григориос Макос
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Отто Рехагель
Статистика матча Украина - Греция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда (Португалия)
Жозе Кардинал (Португалия)
Стадион:
Донбасс-Арена
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