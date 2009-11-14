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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Франция
Ирландия - Франция: обзор матча 14 ноября 2009
Ирландия
14.11.2009, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Франция
72'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Франция
+1
Замена
Ф. Малуда
️️️️
А. Жиньяк
Замена
С. Хант
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Замена
Л. Бест
️️️️
К. Дойл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
11
Дэмьен Дафф
ЛП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
7
Лиам Лоуренс
ПП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Тьерри Анри
(К)
ЛП
18
Алу Диарра
ЦП
6
Лассана Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
21
Николя Анелька
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ирландия
16
Джо Мерфи
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Даррон Гибсон
ЦП
18
Леон Бест
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Сидней Гову
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
4-4-2
16
Гивен
3
Килбейн
2
Сент-Леджер
5
Данн
4
О'Ши
11
Дафф
8
Эндрюс
6
Уилэн
7
Лоуренс
10
Кин
13
Дойл
4-4-1-1
1
Льорис
19
Санья
5
Галлас
3
Абидаль
3
Эвра
21
Анелька
18
Диарра
6
Диарра
12
Анри
8
Гуркюфф
10
Жиньяк
7
Лоуренс
17
Хант
17
Хант
7
Лоуренс
11
Дафф
7
МакГиди
7
МакГиди
11
Дафф
13
Дойл
18
Бест
18
Бест
13
Дойл
10
Жиньяк
15
Малуда
15
Малуда
10
Жиньяк
Остались в запасе
Ирландия
Франция
16
Джо Мерфи
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
16
Стив Манданда
ВР
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Сидней Гову
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
16
Джо Мерфи
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Сидней Гову
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Ирландия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер (Германия)
Марк Борш (Германия)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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